GOLPES NA CABEÇA Homem é espancado a pauladas

e morre em hospital Vítima estava sem documentos de identificação e foi golpeada na cabeça

Homem, ainda não identificado, foi espancado a pauladas, chegou a ser socorrido, contudo não resistiu e morreu em hospital. O assassinato aconteceu no início da madrugada de hoje, em Aparecida do Taboado.

Policiais militares foram chamados no cruzamento entre a Avenida Presidente Getúlio Vargas e Rua Paraíba, na Vila Barbosa, para atender denúncia de que homem havia sido agredido. Morador de rua declarou que dormia em calçada quando escutou gritos de socorro da vítima e correu em busca de ajuda.

Bombeiros também foram acionados e encontraram o homem ainda respirando, com ferimentos na cabeça. Ele foi levado para hospital, contudo não resistiu e médico indicou como suspeita da causa da morte traumatismo craniano. A polícia suspeita que a vítima tenha sido espancada a pauladas. No cenário do crime havia somente mancha de sangue.

Pessoas que estavam pela região disseram não terem presenciado a agressão. O homem não portava documentos e, segundo registro policial, tinha cabelos grisalhos, era de cor parda e aparentava cerca de 50 anos. Nenhum suspeito de ter cometido o crime foi identificado.