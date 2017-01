Desentendimento Homem de 38 anos é esfaqueado

por atual da ex-esposa O fato ocorreu por que o menor teria ficado com ciúmes do ex-marido

Homem de 38 anos ficou ferido após ser esfaqueado pelo atual da sua ex-esposa na Vila Bela em Coxim. O motivo do esfaqueamento seria um desentendimento por causa de ciúmes do atual com o ex-marido.

Segundo o site Coxim Agora, a vítima informou que foi até a residência da ex-mulher para pedir um número de telefone, quando se desentendeu com o namorado dela que é menor de idade e durante a discussão o adolescente com um canivete o esfaqueou no abdômen.

A vítima correu até a casa de parentes que acionaram o Corpo de Bombeiros. Ele recebeu atendimento prévio mas foi encaminhado para o hospital mais próximo.

De acordo com o site, a Polícia Militar fez rondas pelo bairro para localizar o autor, que fugiu mas não foi encontrado.