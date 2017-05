Mundo Novo Homem é esfaqueado no estômago e suspeito tenta fugir, mas acaba preso Vítima permanece no hospital para outros procedimentos médicos

Homem de 43 anos foi esfaqueado por outro, de 49, depois de um desentendimento na noite de ontem (23), no Bairro Berneck, em Mundo Novo. Suspeito tentou fugir, mas acabou preso.

Consta em boletim de ocorrência, que a vítima foi levada até um ponto de emergência, após ser esfaqueada por outro homem depois de uma briga. Suspeito fugiu e após diligências foi preso. Embriagado, ele confessou à polícia que teria cometido o ato porque a vítima teria dado um tapa em seu rosto.

De acordo com informações do hospital, a vítima teve que passar por cirurgia no estômago para verificar a profundidade do ferimento e permanece internada para recuperação.

O suspeito foi preso e encaminhado até a Delegacia de Mundo Novo por tentativa de homicídio. A faca utilizada no crime não foi encontrada.