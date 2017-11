Tentativa de homicídio Homem é esfaqueado no abdômen

e no braço após defender mulher em bar Autor fugiu do estabelecimento e não foi localizado

Homem de 50 anos foi esfaqueado depois de defender mulher em bar, no final de semana, no Bairro Senhor Divino, em Coxim. Vítima teve ferimentos no braço e no abdômen.

De acordo com informações do Edição MS, homem estava acompanhado de uma mulher e, ao chegar no bar, cliente de camisa xadrez tentou agredir a mulher. Para defendê-la, vítima começou a brigar com o autor, mas acabou sendo atingida por dois golpes de faca.

Autor conseguiu fugir do bar e não foi localizado pela polícia.

Vitima teve cortes no braço e no abdômen. Ela foi socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e encaminhado para o Hospital Regional Álvaro Fontoura.