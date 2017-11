Tentativa de homicídio Homem é esfaqueado no abdômen enquanto caminhava para casa Vítima precisou ser encaminhada até o Hospital Regional

Homem, de 35 anos, foi esfaqueado no abdômen enquanto caminhava para casa, na tarde de ontem (20), na Rua General Osório, em Ponta Porã. Autor do crime é conhecido como Caruru e, depois de esfaquear a vítima, conseguiu fugir e ainda não foi encontrado.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima seguia para casa e no caminho encontrou Caruru que era um conhecido. Conforme a vítima, o autor estava muito embriagado, desferiu um golpe de faca em seu abdômen e depois fugiu. Vítima informou que não tinha problemas com o autor e não entendeu o motivo do esfaqueamento.

Ele foi socorrido por pessoas que passavam pelo local e encaminhado até o Hospital Regional, onde permanece em observação.