Tentativa de Homicídio Homem é esfaqueado na barriga durante confusão e suspeito consegue fugir Vítima permanece internada em estado grave no hospital

Homem de 47 anos foi esfaqueado na barriga, após briga em bar na madrugada de ontem (7), no Bairro Vila Índio, em Dourados. As causas do esfaqueamento não foram informadas pela polícia.

De acordo com o Dourados News, o homem estava no bar, quando recebeu um golpe intenso na barriga. Ninguém soube informar o motivo do esfaqueamento e o autor fugiu do local.

Vitima foi atendida por equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada até o Hospital da Vida, de acordo com o site, encontra-se em estado grave.

Caso foi registrado na delegacia de polícia da cidade e será investigado.