Morte a esclarecer Homem é encontrado morto um

dia depois de chegar em Campo Grande Corpo foi encaminhado para perícia

Cristiano Alison dos Santos Silva, de 25 anos, foi encontrado morto no início da manhã desta quarta-feira, no Jardim Paulista, em Campo Grande, um dia depois de sair de Corumbá, conforme bilhete de passagem encontrado junto ao corpo. A vítima estava com sangramento na boca e nariz, mas não apresentava sinais de agressão.

De acordo com boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Vila Piratininga, populares encontraram o rapaz caído no cruzamento da Avenida Eduardo Elias Zahran com a Rua Jornalista Leite Neto, e acionaram o Corpo de Bombeiros, mas ele já estava morto.

No local, a perícia técnica da Polícia Civil constatou que os sangramento na face teria sido causado, provavelmente, por uma queda. Além disso, não havia marcas de violência, o que levanta a suspeita de morte natural. Cristiano portava bilhete de passagem de ônibus com origem em Corumbá, na data de terça-feira (31).

O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia (Imol), onde será submetido a análises que possam apontar as causas da morte. O delegado plantonista, Giuliano Biacio, solicitou imagens de câmeras de segurança das imediações para tentar identificar se a vítima estava sozinha ou acompanhada.