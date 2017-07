Morte a esclarecer Vizinho encontra homem

morto embaixo de chuveiro De acordo com a irmã, vítima tinha problemas de saúde

Wanderlei Barbosa dos Santos, de 50 anos, foi encontrado morto, embaixo do chuveiro, ontem (26), na quitinete onde morava, no Bairro Canaã I, em Dourados.

Segundo informações do boletim de ocorrência, vizinho que alugava a casa para a vítima, estava em sua residência quando acabou a água. Ele então foi até a quitinete ao lado para verificar o que havia acontecido.

Quando chegou na casa da vítima, que é no mesmo quintal, vizinho chamou por Wanderlei várias vezes, mas ele não respondeu. Porém, a testemunha percebeu que o chuveiro estava ligado, então resolveu entrar, pois a porta estava apenas encostada.

Ao chegar perto do banheiro, viu a vítima caída no chão, embaixo do chuveiro. Homem percebeu que Wanderlei estava sem sinais vitais, desligou o chuveiro e acionou a polícia.

De acordo com relatos da irmã da vítima à polícia, Wanderlei tinha problemas de saúde e não obedecia ordens médicas, fumava e constantemente ingeria bebida alcoólica.

Equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e não encontrou lesão aparente na vítima. Conforme boletim, equipe policial solicitou a presença da perícia, como procedimento de praxe, porém, peritos informaram que por aparentar morte natural, não seria necessário o comparecimento ao local.

Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) em Dourados.