Homicídio Homem é encontrado morto

em praça com facadas no peito Populares não souberam informar o que havia acontecido

Gilmar da Silva, 44 anos, foi encontrado morto na manhã de hoje, por volta das 7h, na praça central, nos fundos da Prefeitura de Antônio João. Vítima foi encontrada com vários golpes de faca pelo corpo e suspeito de cometer o crime não foi localizado.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a polícia foi acionada e encontrou Gilmar caído no chão. Havia perfurações de faca no tórax e na mão da vítima. Ninguém soube informar o que havia acontecido no local.

Caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Antônio João, onde será investigado.