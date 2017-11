Morte a esclarecer Após almoço em família, homem é encontrado morto em piscina de casa Vítima tinha paralisia cerebral e dificuldades motoras

Identificado como Diego Vieira de Mello Silva, 31, foi encontrado morto na piscina de casa, por volta das 17h de ontem (5), na Rua Tupacereta, Bairro Jardim Tijuca, em Campo Grande. Vítima que tem paralisia cerebral e dificuldades motoras foi deixada na piscina pelos familiares após almoço em família.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o Corpo de Bombeiros foi acionado no local e a vítima estava fora da piscina, já sem vida.

Conforme relatos do padrasto da vítima, eles estavam reunidos com toda a família em um almoço e usando a piscina, quando por volta das 15h decidiram entrar na casa para assistir a uma partida de futebol na televisão. Porém, todos entraram e deixaram a vítima sozinha na piscina, que segundo ele, era rotina, pois mesmo com necessidades especiais, Diego levava uma vida normal.

Ainda segundo o padrasto, dez minutos depois de ver Diego, ele voltou para vê-lo novamente, mas o encontrou já inconsciente boiando na piscina, próximo a escada de acesso. De imediato, familiares retiraram a vítima da água e tentaram realizar os primeiros socorros.

O corpo foi encontrado pela perícia com vários machucados e hematomas. Segundo familiares, os machucados aconteceram quendo tentavam tirar a vítima da piscina.

Conforme a perícia, a piscina tem seis metros de comprimento, três de largura e 1,25 metro de profundidade para a vítima que tinha 1,76 metro de altura.

Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no Bairro Piratininga onde será investigado.