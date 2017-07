Morte a esclarecer Homem é encontrado morto

dentro de casa no Jardim Noroeste No anterior, vítima foi encontrada caída na rua, embriagada

Saiba Mais Homem é encontrado morto e polícia investiga

João Vitorino Sobrinho, de 41 anos, foi encontrado morto por dois amigos, por volta das 15h40 de ontem (27), na Rua Urupes, no Jardim Noroeste, em Campo Grande. Vítima estava deitada na cama e polícia investiga o caso.

Segundo informações do boletim de ocorrência, amigo da vítima que acionou a polícia, informou que foi até a residência de João para oferecer um trabalho e o chamou por várias vezes, porém, ele não atendeu. Então, entrou na residência, que estava com a porta aberta e, no quarto viu a vítima na cama, sem vida.

Outro amigo da vítima informou aos policiais que encontrou João um dia anterior, caído na rua, embriagado, e o levou até a residência, foi embora e não o viu mais.

Caso foi registrado na Terceira Delegacia de Polícia da Capital e será investigado.