A ESCLARECER Homem de 35 anos é encontrado

morto em casa e polícia investiga A vítima foi vista pela última vez no domingo

Saiba Mais Homem é encontrado morto com fio amarrado no pescoço

Agenilson Campos da Silva, de 35 anos, foi encontrado morto na noite de ontem (7) em sua residência no Jardim Campo Grande, em Bataguassu. O corpo foi encontrado em estado avançado de decomposição.

Segundo boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada pendurada pelo pescoço por um fio duplo de extensão elétrica amarrado em uma viga de concreto dentro da residência que estava com a porta aberta quando os policiais chegaram no local.

De acordo com informações dos vizinhos à polícia, a vítima foi vista pela última vez no domingo dia (4) e que no mesmo dia iria para a fazenda com um amigo que o buscaria em casa.

A vítima foi encaminhada para os procedimentos legais e o caso será investigado pela polícia.