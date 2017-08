Homicídio Homem é encontrado morto

com 28 facadas em residência Crime aconteceu em Rio Verde e suspeito não foi identificado

José Bonfim Reis Mendes Martins, 35 anos, foi encontrado morto a facadas na manhã de hoje, em uma residência onde também funciona um bar, em Rio Verde.

Segundo informações do site Notícias de Rio Verde, vítima estava caída na sala e teria sido atingido por pelo menos 28 facadas.

Na esquina do comércio, foi encontrado um pano sujo de sangue, que teria sido usado pelo assassino para limpar a arma do crime.

Polícia Civil e equipe da perícia estiveram no local. Não há informações sobre as motivações do crime ou identidade do suspeito e polícia investiga o caso.

Em maio deste ano, vítima foi presa por esfaquear um rapaz na virilha, durante discussão no mesmo bar. Ele foi solto após audiência de custódia e não há informações se crimes estão relacionados.

Caso foi registrado como homicídio simples na Delegacia de Polícia Civil.