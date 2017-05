Dourados Homem é encontrado morto com

10 facadas em frente de residência Caso é o segundo registrado desde ontem no Estado

Homem ainda não identificado foi encontrado morto nessa manhã com 10 facadas pelo corpo, em frente a uma residência na Aldeia Jaguapiru, em Dourados. Caso é o segundo registrado desde ontem no Estado.

De acordo com informações do Dourados News, o homem foi encontrado por populares que passavam pela região. Segundo a reportagem, a vítima foi atingida por 6 perfurações nas costas, uma no peito, na testa e nas duas mãos.

A polícia esteve no local e está investigando as causas do homicídio.