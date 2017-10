Violência Homem é encontrado carbonizado

com pernas e braços amarrados Execução pode estar ligada ao acerto de contas do crime organizado

Arsenio Daniel Ferreira, de 27 anos, foi encontrado carbonizado na manhã desta segunda-feira, no município de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, na divisa com o município sul-mato-grossense de Ponta Porã. Desde ontem foram três mortes na região. A violência é reflexo da disputa entre facções rivais pelo domínio do crime organizado.

De acordo com o site Ponta Porã Informa, Arsenio teve 85% do corpo queimado e estava com as mãos e pernas amarrados, além da cabeça coberta com um pano. A vítima foi encontrada nas proximidades da rodoviária, no Bairro San Juan Neuman, a menos de três quilômetros de distância de Ponta Porã.



MAIS MORTES

Ontem, por volta das 13h40, Rodrigo Rojas Benites, de 21 anos, foi executado na frente de sua residência, no Bairro Santa Fé, em Pedro Juan Caballero. Os pistoleiros chegaram ao local de moto e atiraram diversas vezes com pistola calibre nove milímetros. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. A hipótese é de acerto de contas do crime organizado.

Mais tarde, às 18h40, o mecânico Hélio de Souza Canteiro, 31, foi assassinado enquanto jogava sinuca em um bar localizado no Bairro Altos da Glória, em Ponta Porã. A suspeita é de que o autor, suposto militar do Corpo de Bombeiros, tenha atirado sete vezes contra o homem, com uma pistola 380, após ser derrotado em uma partida. O caso é investigado.