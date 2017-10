Campo Grande Homem é detido com facão após

ameaçar jovem em antiga rodoviária Ele foi levado para a delegacia do Centro e será indiciado

Homem, 44, foi detido após ameaçar uma moradora de rua, 20, com um facão na madrugada de hoje, na rua Barão do Rio Branco, próximo a antiga rodoviária em Campo Grande. O motivo das ameaças não foram informadas pela polícia.

Segundo informações do Boletim de ocorrência, uma testemunha que estava no local presenciou o autor disparar vários tiros para cima e acionou a Guarda Municipal que passava pelo local. Após a chegada dos guardas, a vítima informou que o autor todo tempo falava que era do PCC e que iria mata-lá. Ele chegou no local em um veículo gol e também estava armado com um facão.

Os guardas revistaram o veículo e encontraram apenas o facão, a arma vista pela testemunha não foi localizada. Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no Centro e será investigado.