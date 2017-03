Amambaí Confundido com bandido, motociclista

é agredido por grupo Homens agrediram a vítima que teve ferimentos no rosto

Motociclista, de 47 anos, foi confundido com bandido após ser abordado por quatro homens ontem (3). na Avenida Salgado Filho. em Campo Grande. Vítima foi agredida e teve que pedir ajuda em posto de combustível.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem estava de motocicleta pela avenida quando foi fechado por um carro e caiu ao solo. Do veículo saíram quatro homens que começaram a agredir a vítima com socos, chutes e ainda o enforcaram. Durante as agressões, os homens ameaçaram várias vezes a vítima “você vai morrer”, "cadê a moto, queremos a moto”.

As agressões só foram encerradas depois que uma mulher que estava dentro do carro disse que não era o homem que procuravam.

A vítima não conseguiu identificar os autores. Ele pediu ajuda em um posto de combustível próximo do local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e a vítima teve ferimentos no rosto.