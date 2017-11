Homicídio qualificado Homem é condenado a 12 anos de prisão por matar colega de trabalho a facada Acusado não gostou quando vítima decidiu parar de beber

Odair de Paula, 38 anos, foi condenado a 12 anos de prisão por matar o colega de trabalho Marcelo Carvalho da Silva, 20 anos, com uma facada no peito. Júri foi realizado no plenário da Câmara Municipal de Figueirão, presidido pelo juiz da Carreta da Justiça, Luiz Felipe Medeiros Vieira.

Crime aconteceu no dia 24 de janeiro de 2016, em uma fazenda localizada no município de Figueirão. Acusado e vítima bebiam passaram o dia bebendo e, quando Marcelo decidiu ir para casa, recusando os pedidos de Odair para que continuassem a beber.

Odair não teria gostado da atitude da vítima e foi até sua residência buscar uma faca. Em seguida, ele retornou a casa da vítima, arrombou a porta e golpeou Marcelo no peito. Esposa da vítima, de 16 anos, tentou defender o marido e também foi atingida. Vítima chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do hospital.

Durante a sessão de julgamento, o promotor de justiça Douglas Silva Teixeira pediu a condenação do réu pelo homicídio qualificado e pela lesão corporal de natureza grave. Já o advogado de defesa, Jaquessom Marcelino de Souza, sustentou o reconhecimento do homicídio privilegiado e a desclassificação da lesão corporal grave para culposa.

Por maioria de votos, jurados condenaram o acusado por homícidio qualificado e o absolveram do crime de lesão corporal. Juiz fixou a pena em 12 anos, em regime fechado.