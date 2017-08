Tentativa de Homicídio Homem é baleado em frente de

feira e suspeitos conseguem fugir Conforme a vítima, criminosos eram fugitivos do presídio semiaberto

Homem de 40 anos foi baleado ontem (15), por volta das 17h, em frente a uma feira na Rua Cafelândia, no Jardim Água Boa, em Dourados. Vítima foi socorrida e encaminhada até um pronto-socorro.

Segundo informações do boletim de ocorrência, dois homens em uma moto preta chegaram no local. Um deles desceu da motocicleta e atirou várias vezes contra a vítima. Ainda ferido, homem chegou a informar aos policiais que um dos suspeitos era evadido do presídio semiaberto.

Criminosos não foram localizados pela polícia. Caso foi registrado na Primeira Delegacia de Polícia de Dourados.