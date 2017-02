NAVIRAÍ Homem é atingido por tiro no peito em lanchonete e morre no hospital Vítima estava bebendo com amiga quando suspeito chegou e atirou

19 FEV 2017 Por GLAUCEA VACCARI 10h:31

Wagner Moreira, 27 anos, foi assassinado com um tiro no peito na manhã de hoje, em uma lanchonete em Naviraí. De acordo com o boletim de ocorrência, vítima estava tomando cerveja com uma amiga no estabelecimento, quando foi atingido. Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou Moreira para o Hospital Municipal, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. Amiga da vítima disse que apenas escutou o disparo e viu que o rapaz foi atingido, mas não viu o autor do tiro nem soube informar possíveis suspeitos. Polícia fez rondas e foi até o bar falar com possíveis testemunhas, mas estabelecimento já estava fechado. Caso será investigado e foi registrado como homicídio simples.

