Tentativa de homicídio Homem é ferido a tiros por pistoleiros Ele foi encaminhado para o hospital e encontra-se estável

Homem de 43 anos foi atingido a tiros por pistoleiros na noite de ontem (3) na região da cracolândia no município de Ponta Porã. O motivo do ataque seria um acerto de contas com traficantes.

De acordo com o site Porã News, quatro pistoleiros em duas motocicletas chegaram na cracolândia e os garupas desceram da moto e realizaram diversos disparos contra o homem.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o hospital mais próximo, onde passou por cirurgia e passa bem.

Segundo o site , a informação da Polícia Militar é que ataques contra usuários de drogas vem sendo constantes no município devido a acerto de contas com traficantes.