PRESO EM FLAGRANTE Rapaz de 20 anos é atacado com golpes

de faca em praça Autor foi localizado, mas não soube justificar o crime

Polícia Civil investiga tentativa de homicídio ocorrida por volta das 9h15min de hoje, na praça da Vila Demétria, na Rua Pedro Celestino, em Terenos. Rapaz, de 20 anos, foi atacado com golpes de faca e o autor do crime, de 23 anos, preso em flagrante.

De acordo com Boletim de Ocorrência, o rapaz declarou que caminhava pela praça quando, sem motivos, foi surpreendido com duas facadas.

Ele foi socorrido e no hospital da cidade foi diagnosticado com uma perfuração de três centímetros no tórax e outra, possivelmente, mais profunda no abdômen. Devido a gravidade, estava previsto de o paciente ser transferido à Santa Casa de Campo Grande.

A vítima passou características do autor para policiais militares que saíram em buscas e conseguiram prendê-lo, caminhando por via pública. O agressor não soube dizer por qual motivo praticou a tentativa de homicídio. Ele indicou local onde havia enterrado a faca e o objeto foi apreendido.