Violência Durante briga, homem é

assassinado com golpes de machado Autor fugiu de bicicleta e ainda não foi encontrado

Valdomiro Alves dos Santos, de 53 anos, foi assassinado com golpes de machado. Crime aconteceu final de semana, em residência que fica na Rua Dinamarca, no centro da cidade de Naviraí.

De acordo com o site Naviraí Na Net, equipe da Polícia Militar foi acionada e, no local, conversou com o dono do imóvel. Na ocasião, testemunha relatou que os inquilinos que moram em quitinetes ingeriram bebida alcoólica e passaram a discutir.

Após o desentendimento, testemunha ouviu barulho e viu quando assassino fugiu de bicicleta.

Militares encontraram Valdomiro ainda vivo, com sangramento na cabeça. Ele foi socorrido por equipe do Corpo de Bombeiros, mas morreu a caminho do hospital.

Autor do crime não foi localizado, mas na quitinete onde mora foi apreendido machado sujo de sangue.