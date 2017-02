TIRO NO QUEIXO Homem é assassinado dentro de banheiro de bar; polícia apura crime passional Vítima estaria se relacionando com ex-mulher do suposto autor

Adilson Maciel de Oliveira, de 32 anos, foi morto com um tiro no queixo, no banheiro de um bar, na madrugada deste domingo, em Coxim. As informações são do jornal Edição de Notícias.

Testemunhas relataram ter visto o autor do crime saindo do bar com um revólver calibre .38 e entrando em um carro branco.

Segurança do estabelecimento disse à polícia que todos os frequentadores são revistados antes de entrar e que a arma deve ter sido entregue ao suspeito ou por cima do muro ou por uma janela que esta com as grades danificadas.

A principal hipótese é de que a motivação do crime tenha sido passional, já que a vítima estaria se relacionando com a ex-mulher do assassino. A vítima tem várias passagens, por posse de drogas, furto e desobediência.

A Polícia Civil investiga o caso. Até três pessoas podem estar envolvidas no crime.