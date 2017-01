AUTOR FUGIU Homem é assassinado com vários

golpes de faca em bar de rodoviária Motivação do crime está sob investigação; ninguém foi preso

Polícia Civil investiga o assassinato do trabalhador rural Marcelo Rocha Matos, 28 anos, ocorrido ontem em bar localizado no terminal rodoviário de Anastácio.

De acordo com informações do site O Pantaneiro, pessoas que bebiam no local relataram que assim que Marcelo chegou um dos dos autores teria questionado: “é esse?”. Em seguida, atacou a vítima com facada na barriga.

Marcelo ainda tentou correr, mas foi perseguido e atingido por outros golpes. A faca chegou a quebrar no corpo do rapaz que foi levado para hospital, contudo não resistiu. O autor do assassinato fugiu. Motivação do crime está sob investigação.