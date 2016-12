FRONTEIRA Homem é assassinado a tiros

na frente da mulher e do filho Suspeitos chegaram em uma motocicleta, atiraram e fugiram

Francisco Lopes Olmedo, de 58 anos, foi morto com tiros na noite de ontem (30) em um bar de Sete Quedas. Vítima estava com a esposa e o filho, que presenciaram o crime.

De acordo com a ocorrência policial, dois homens chegaram em uma motocicleta, sendo que o garupa desceu, andou na direção do homem e disparou. Polícia Militar foi acionada e constatou a morte da vítima ainda no local.

Populares, incluindo os familiares de Francisco, disseram não conhecer nenhum dos suspeitos, que fugiram para o Paraguai. Caso será investigado.