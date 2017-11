Homicídio Homem é amarrado em cerca

e espancado até a morte na fronteira Corpo foi encontrado ontem pela Polícia Civil

Flori Pereira Balta, de 61 anos, foi amarrado com cinto de couro em cerca e espancado até a morte, na fronteira do Brasil com o Paraguai. O corpo foi encontrado ontem pela Polícia Civil, na zona rural de Amambai. A vítima estava com o rosto bastante ferido como consequência de pauladas. Até o momento, nenhum dos autores foi identificado.

De acordo com o boletim de ocorrência, testemunhas e familiares acionaram a polícia, alegando que o caseiro da Fazenda C&M estava desaparecido. Na estrada vicinal que dá acesso à propriedade, os investigadores encontraram um veículo Fiat Strada vermelho, atolado em um barranco de areia, aberto e com marcas de tentativa de saída.

A 800 metros de distância estava um automóvel Fiat Uno incendiado, que supostamente seria de Flori. O cenário sugeria que os autores abordaram a vítima na estrada, a atacaram, queimaram o Uno e tentaram fugir na picape. O corpo de Flori foi localizado às 17 horas, por um dos investigadores, distante mil metros da casa dele.

A vítima estava com o rosto bastante machucado, amarrada em uma cerca. A polícia acredita que tenha sido espancada até a morte. De acordo com familiares, o homem tinha sido visto pela última vez por volta das 11 horas de ontem. Não foi divulgado se a vítima tinha desavença na região ou se vinha sendo ameaçada de morte. O caso é investigado.