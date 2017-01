Desentendimento Homem é agredido por vizinho ao reclamar de som alto e revida com tiro no peito O vizinho que foi baleado foi encaminhado para o hospital mais próximo

Briga entre vizinhos deixou dois feridos na noite de ontem, no Bairro Mutum, na cidade de Angélica. O motivo da briga foi um desentendimento por conta do som alto.

De acordo com o site Iviagora, o homem de 44 anos foi reclamar com o vizinho sobre o som alto. Não gostando da atitude, o vizinho mais três amigos agrediram o homem e atiraram paus e pedras na casa dele, danificando até o veículo estacionado na garagem.

O homem, revoltado, revidou com um tiro de espingarda que acertou o vizinho e logo foi encaminhado para o hospital mais próximo. Ele foi atingido com dois tiros, um no peito e outro no braço. A polícia e a perícia foram acionadas para verificar o local.