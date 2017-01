Desentendimento Homem é agredido por grupo

de 20 pessoas em briga de bar A vítima teve ferimentos pelo corpo e o pulso quebrado

Saiba Mais Mulher tira roupa em bar e quebra copo para brigar com dona do local

Homem de 37 anos foi agredido por 20 pessoas na noite de ontem (4) próximo ao bairro Esperança, em Chapadão do Sul. A agressão foi por conta de desentendimento em um bar da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem teria se desentendido com outro cliente do bar por causa de uma conta. Segundo ele, no meio da confusão, grupo de pessoas teria o agredido com socos, chutes e usado barras de ferro e pedaços de madeira.

O homem além de ser agredido, teve a motocicleta queimada e sofre ameaças constantes. A vítima teve ferimentos pelo corpo e o pulso quebrado. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Chapadão e será investigado.