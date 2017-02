Tráfico Homem desvia de animal, tomba

carro em rodovia e é preso com cocaína Ele contou que receberia R$ 3 mil para levar a droga até o Paraná

Relinson Wallace Guedes da Rocha foi preso depois de desviar de animal na pista, perder controle da direção do carro que conduzia e ser flagrado por equipe da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) com cinco quilos de pasta base de cocaína. Caso aconteceu ontem no km 240 da MS-156, entre as cidades de Amambai e Tacuru.

Segundo os policiais, equipe fazia ronda pela rodovia quando se deparou com Relinson. Ele contou que tentou desviar de um animal, mas perdeu controle da direção, veículo Astra saiu da pista e tombou.

Questionado sobre o motivo de sua viagem, já que reside no Paraná, Relinson entrou em contradição. Militares então deram início a vistoria, ocasião em que encontraram cinco bexigas contendo pasta base de cocaína.

Diante do flagrante, homem disse que pegou a droga em posto de combustível em Ponta Porã e receberia R$ 3 mil para levá-la até Apucarana, no Paraná.