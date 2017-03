TRÁFICO Homem desobedece ordem de parada, é perseguido e abandona carro com droga Condutor fugiu em meio a matagal, voltou horas depois e acabou preso

Em atitude suspeita, condutor de veículo Vectra tentou ultrapassar caminhão pelo acostamento e, ao ser abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), desobedeceu ordem de parada e fugiu em alta velocidade com veículo carregado com droga.

Fato aconteceu na madrugada de quinta-feira (2), no km 141 da BR 262, em frente à Unidade Operacional da PRF de Água Clara, mas só foi divulgado na tarde de hoje.

Veículo foi perseguido até o km 134 da BR-262, local em que o motorista abandonou o carro e se escondeu na mata, às margens da rodovia. No veículo foram encontradas uma bolsa de viagem, uma sacola plástica com vários tabletes de maconha e um pacote com cocaína. Pesada, a droga somou 48,4 quilos de maconha e 426 gramas de cocaína.

Ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Água Clara. Por volta das 9h do mesmo dia, policiais avistaram rapaz de camiseta vermelha na margem da rodovia, em atitude suspeita.

Todo sujo e bastante nervoso, o rapaz entrou em contradição ao explicar para os policiais sobre seu itinerário. Em seguida, confirmou que era condutor do Vectra carregado com drogas. Homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Pena prevista para o crime é de cinco a 15 anos de reclusão.