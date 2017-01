INVESTIGAÇÃO Homem denuncia a ex e companheiro

dela por estupro da filha de quatro anos Suspeitos praticavam, supostamente, sexo na frente da criança

Homem procurou a delegacia para denunciar a ex e o atual companheiro dela por estupro de vulnerável contra a filha, uma criança de 4 anos. Menina disse ao pai que está com as partes íntimas machucadas e diz sentir dores.

De acordo com o Sidrolândia News, um acordo foi feito pelos pais da criança, sendo que ela passaria alguns dias com a mãe e depois, ficaria com pai.

No dia de cuidar da filha, o homem notou comportamento estranho da criança durante o banho e descobriu que a ex e o atual parceiro praticavam sexo na presença da menina, consumiam bebida alcoólica e andavam pelados pela casa. Ele procurou a delegacia imediatamente.

Posteriormente à denúncia, o pai da menina foi esfaqueado pela mulher, nesta semana, e teve o pulmão atingido. Tudo porque ele estava com medo de a filha sofrer violência novamente e se recusou a entregar a menina de volta à ex. Ela o ameaçou de morte caso tente retirar a guarda da criança.

O caso está sendo investigado como estupro de vulnerável e ameaça pela 1ª Delegacia de Polícia de Sidrolândia.