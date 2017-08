Acidental Homem deixa espingarda no assoalho de trator e é atingido com tiro na coxa Vítima teve fratura no fêmur

Homem de 50 anos foi atingido com tiro na coxa, após deixar espingarda no assoalho de um trator, ontem (2), na fazenda onde trabalha, na BR-262, em Corumbá.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, vítima relatou que a espingarda calibre .38 estava no assoalho do trator e, por conta do balanço do veículo, acabou disparando acidentalmente.



Vítima foi socorrida por equipe dos Bombeiros e encaminhada até o pronto-socorro municipal de Corumbá, com ferimento na coxa e fratura no fêmur.

Arma foi recolhida do local e encaminhada para apuração de porte de registro.