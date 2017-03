Dourados Homem de 64 anos é detido suspeito de estuprar menina de 6 anos O homem teria tentado passar a mão no órgão genital da criança

Homem de 64 anos foi detido ontem (6) suspeito de estupro a uma menina de 6 anos, em um bar na cidade de Laguna Carapã. Suspeito teria colocado a menina no colo e passado a mão pelo corpo da criança.

Segundo informações do site Dourados News, a menina estava no bar da família sentada do lado de fora quando o homem teria colocado ela no colo e passado a mão pelo corpo, depois tentou passar a mão nas partes intimas da criança.

Conforme o site, o homem teria dito a criança que ele faria algo com ela, mas que seria “segredinho”. Vizinhos que passavam pelo local avisaram a mãe da menina que acionou a policia.

Autor foi preso e ao ser questionado negou as informações repassadas à polícia e informou que a criança que havia sentado no colo dele. Ele foi encaminhado para a delegacia de polícia por estupro de vulnerável.