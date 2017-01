BRIGA DE FAMÍLIA Homem de 52 anos tenta matar

a irmã de 64 a facadas Agressor correu também atrás do sobrinho para tentar matá-lo

Desentendimentos entre família e que seriam constantes quase terminou de maneira trágica, por volta das 22h de ontem, em imóvel localizado na Rua Ronan Ferreira Lemes, Vila Pedra Bonita, em Itaporã. Homem, de 52 anos, tentou matar a irmã, de 64, a facadas.

De acordo com Boletim de Ocorrência, a vítima declarou que frequentemente é agredida pelo irmão com socos e xingamentos. Mas, ontem, as sessões de agressões evoluíram. Após chegar à residência embriagado, agressivo e com faca em mãos, o homem começou a xingar a irmã de "puta, desgraçada", fazendo, ainda, ameaças: "vou te matar e te torar no meio sua covarde".

Quando partiu para cima da irmã, filho da vítima interveio e empurrou o tio. Porém, descontrolado, o autor do crime correu atrás do sobrinho para também tentar esfaqueá-lo. No entanto, não conseguiu. Policiais militares foram chamados e detiveram o agressor. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e tentativa de feminicídio.