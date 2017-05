MS-164 Homem é encontrado morto com

20 facadas em antigo balneário Conforme a polícia, vítima se envolveu em briga por motivo fútil

Juvenal Florêncio de Carvalho, de 49 anos, foi encontrado morto ontem (3), em antigo balneário na rodovia MS-164, em Batayporã. De acordo com a polícia, vítima foi morta com 20 facadas ao se envolver em briga.

Segundo informações do Nova News, um homem estava pescando próximo ao local do crime e avistou Juvenal caído em estrutura do antigo balneário, onde a vítima morava.

A polícia foi acionada e a perícia esteve no local para realizar os procedimentos habituais. De acordo com delegado responsável pelo caso, Rafael Carvalho, a vítima teria se envolvido em briga por motivo fútil e foi atingida com 20 facadas pelo corpo.

O autor do crime, de 28 anos, foi localizado e acabou confessando. Ele foi preso por homicídio e encaminhado até a Delegacia de Batayporã.