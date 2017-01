TENTATIVA DE ASSASSINATO Homem de 40 anos sofre atentado e é esfaqueado na frente de amigos Crime aconteceu na noite de ontem, em Jardim

Polícia Civil investiga tentativa de homicídio ocorrida por volta das 22h20min de ontem, na Rua Santa Luzia, em Jardim. Homem, de 40 anos, foi atacado a facadas na frente dos amigos.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, duas testemunhas contaram que estavam com a vítima quando rapaz, de 23 anos, chegou dizendo: “"hoje eu vou te matar". Em seguida, atacou o homem com quatro facadas e fugiu.

A vítima teve cortes na mão esquerda, antebraço direito e no tórax, foi socorrida por bombeiros e levada para o Hospital Marechal Rondon. O estado de saúde do homem é estável, segundo a polícia. Buscas foram feitas, mas o autor da tentativa de assassinato não foi encontrado. Motivo do crime é investigado.