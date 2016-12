RODOVIA Homem contratado para levar 12 kg

de cocaína por R$ 7 mil é preso Apreensão foi feita por policiais rodoviários federais, ontem

Homem, de 32 anos, que havia sido contratado para transportar 12 quilos de cocaína para receber R$ 7 mil, foi preso em flagrante. A prisão aconteceu no quilômetro 126 da BR- 129, no distrito de Casa Verde, em Nova Andradina.

De acordo com Boletim de Ocorrência, policiais rodoviários federais atuavam em rondas pela rodovia quando abordaram motorista de Kadett, com placas do Paraná. Questionado sobre o percurso que fazia, o homem demonstrou nervosismo e por isso o carro foi minuciosamente vistoriado. Policiais acabaram encontrando compartimento secreto no assoalho debaixo do banco de trás que ocutava 12,6 quilos de pasta base de cocaína.

O motorista confessou que havia pegado a droga em Dourados e a deixaria em posto de combustíveis em São José do Rio Preto, em São Paulo. Ele alegou, ainda, que receberia R$ 7 mil pelo transporte. O homem foi preso em flagrante e indiciado por tráfico de drogas.

Quando pura, o quilo da cocaína no estado paulista chega a custar R$ 30 mil, conforme fontes policiais.