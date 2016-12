NOVA ANDRADINA Homem cai em buraco de 2,5 m ao passar por calçada com criança no colo Ele teve ferimentos leves e a criança não se feriu

Homem de 23 anos que estava com a filha de 4 anos no colo caiu em um buraco de 2,5 metros, na manhã de ontem (16), enquanto andava na calçada em um bairro no município de Nova Andradina.

De acordo com o site Nova News o jovem estava caminhando quando a calçada cedeu por conta de um ramal que estava rompido e jorrando água. A criança que estava no colo ficou sobre a calçada e não chegou a cair junto.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por populares e quando chegaram no local a vítima já estava saindo através de uma corda com a ajuda da população.

O jovem teve ferimentos leves e foi encaminhado para atendimento médico, a criança não sofreu nenhum ferimento.