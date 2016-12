GENTILEZA TRÁGICA Homem cai de escada e morre

quando pegava manga para amigo Manoel Alves sofreu traumas em todo o rosto e morreu no local

O que seria apenas atitude de gentileza terminou de maneira trágica, ontem, em casa localizada na Rua Luiz Pnelli, no Bairro Santa Terezinha, em Três Lagoas. Manoel Alves da Gama Filho, 63 anos, morreu ao cair da escada que subia para pegar mangas para amigo.

Testemunha e dono do imóvel declarou que havia comentado com Manoel que pegaria mangas que estavam sobre o imóvel e estava distante cerca de 15 metros quando viu o amigo ajeitando escada de alumínio para subir.

Pouco tempo depois, viu momento em que a vítima se desequilibrou e caiu com o rosto direto no chão. Conforme relatos, Manoel sofreu trauma em todo o rosto. Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram a ser chamados, mas o homem morreu ainda no local.