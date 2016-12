CAARAPÓ Indígena é assassinado por outros

três índios em fazenda invadida A própria comunidade se mobilizou e prendeu dois suspeitos do crime

Indígena de 33 anos foi morto na tarde de ontem, por outros três índios, dentro da fazenda Novilho, área de conflito localizada em Caarapó. A própria população conseguiu prender dois suspeitos, de 22 e 27 anos, um terceiro conseguiu fugir e ainda não foi localizado. O terceiro envolvido continua foragido.

Conforme a Polícia Civil da cidade, por volta das 13h foram acionados para atender caso de homicídio dentro da propriedade, área invadida em junho deste ano. Com o auxílio da Força Nacional, que está no local desde o início das invasões e que deve permanecer por mais 30 dias, conforme publicado hoje no Diário Oficial da União, ao chegarem na fazenda encontraram os dois suspeitos amarrados.

De acordo com boletim de ocorrência, o grupo de indígenas estava bebendo quando a discussão começou. Com uma lança feita de madeira e uma foice, três rapazes mataram o índio com um golpe na cabeça.

O boletim de ocorrência está em segredo de Justiça.