NAVIRAÍ Homem baleado cai morto

no quintal do vizinho Polícia investiga motivação do homicídio

Ismael da Costa, 36 anos, foi encontrado morto hoje no quintal de seu vizinho, em Naviraí. O caso é investigado como homicídio, uma vez que a vítima foi baleada no tórax.

Policiais militares foram acionados, conforme boletim de ocorrência, por volta das 8h40. A informação era de um homem estava morto no quintal de residência no Bairro Jardim Paraíso.

Coube aos peritos identificarem as lesões causadas. O rapaz sofreu perfuração no tórax, do lado esquerdo. Ismael morava em casa que faz fundos com imóvel onde foi encontrado morto. No local haviam marcas de sangue e a polícia busca desvendar as circunstâncias do homicídio.