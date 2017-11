Tentativa de homicídio Homem atira três vezes para matar desafeto, mas erra alvo Vítima foi atingida de raspão na mão e não corre riscos

Tentativa de homicídio terminou com um rapaz de 25 anos ferido por tiro de raspão na mão esquerda. Os fatos o ocorreram na manhã deste domingo, na região da Vila Caetano, no município de Guia Lopes da Laguna. A vítima foi alvo de três disparos, mas correu para se livrar da mira do atirador.

Conforme registrado no boletim de ocorrência, o rapaz estava sentado na frente de casa, quando o autor chegou segurando a arma. Ao ouvir o primeiro disparo, a vítima fugiu e se escondeu atrás de uma árvore, oportunidade em que ouviu o som e de mais dois tiros.

Em seguida o autor fugiu e o rapaz percebeu que havia sido atingido de raspão na mão. Ele recebeu atendimento médico e depois procurou a Delegacia de Polícia Civil para registrar boletim de ocorrência. Os motivos da desavença não foram revelados.