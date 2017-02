ANGÉLICA Homem atira e mata cunhado

depois de agressões contra irmã Vítima morreu no hospital; Autor do crime segue foragido

Amarildo Souza do Nascimento, 36 anos, foi morto pelo cunhado com tiro no pescoço em Angélica. Crime ocorreu ontem depois que ele, embriagado, agrediu a esposa.

Esposa da vítima, conforme o site Plantão Angélica, disse aos policiais que o marido bebeu por várias horas e a agrediu. Inconformado com isso, seu irmão foi tirar satisfação e atirou contra ele.

Policiais encontraram a vítima, por volta das 19h20, com sinais vitais. Amarildo morreu assim que encaminhado para o hospital do município. Suspeito do crime segue foragido.