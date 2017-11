Flagrante Homem arrasta e esconde moto para furto na UFMS, mas é preso Autor foi detido por equipe de segurança do campus

Rodrigo Azevedo da Cruz, de 34 anos, foi preso no início da noite de ontem enquanto furtava uma motocicleta na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Campo Grande. Ele arrastou o veículo até a área de piscina, onde tentou escondê-lo, mas acabou flagrado por seguranças do campus e detido até à chegada da Polícia Militar.

Segundo registrado no boletim de ocorrência, por volta das 18h30, uma testemunha viu o momento em que Rodrigo passou pela área bancária de forma suspeita e foi na direção da moto modelo Biz. Ele mexeu no painel do veículo e conseguiu empurrá-lo até perto da piscina. Os seguranças acionaram a PM e o mantiveram no local.

Rodrigo foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Vila Piratininga, onde foi autuado em flagrante por furto na forma tentada. O proprietário da moto, um jovem de 19 anos, esteve na delegacia e disse que o painel estava danificado, provavelmente em razão de uma tentativa de ligação clandestina.