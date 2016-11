VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Homem arrasta companheira pelo braço com caminhonete em movimento Vítima pediu medida protetiva para manter agressor distante

Mulher, de 29 anos, denunciou agressão praticada pelo marido, 32 anos, na noite de ontem, em frente de conveniência, na cidade de Nova Andradina.

De acordo com Boletim de Ocorrência, a vítima procurou policiais após o fato acontecer, garantindo que quer se separar do agressor e delegado de polícia que atendeu o caso mandou à Justiça pedido de medida protetiva.

Segundo declarações, a vítima estava com o marido, filho deles, de 10 anos, e amigos no estabelecimento comercial quando houve desentendimento. O agressor teria pegado a companheira pelo braço e a arrastado com caminhonete em movimento. O motivo da briga não foi descrito no registro policial.

A mulher disse para policiais que são constantes os episódios de agressões e temendo que algo mais grave aconteça expressou desejo de que o marido se muda de casa. Pedido de medida protetiva que determina distância do autor com a vítima foi encaminhado ao poder judiciário. O agressor não foi preso.