Rixa Homem ameaça matar assassino

do filho e acaba executado a tiros Crime aconteceu ontem no Jardim Los Angeles e autor está foragido

Josenildo Guimarães Fernandes, de 44 anos, foi assassinado com disparos de arma de fogo na tarde de domingo, no Jardim Los Angeles, em Campo Grande, após ameaçar o homem que matou seu filho há cinco anos. O autor foi identificado como Maurício da Fonseca de Araújo, 23.

De acordo com a Polícia Civil, por volta das 15h, Josenildo teria visto Maurício em um bar na Rua Lafaiete Câmara, estacionado seu veículo Honda Civic ao lado e questionado frequentadores se aquela pessoa que ali estava seria realmente Maurício. Diante de resposta positiva, disse que iria para sua casa buscar uma arma para matá-lo, e foi embora.

Maurício foi informado sobre a ameaça e também saiu do local. Por volta das 15h35, Josenildo foi encontrado morto na Rua Afonso Celso. Testemunhas relataram que o autor seria Maurício, conhecido na região como Nenê do Los Angeles, foragido desde então. Outras pessoas que estavam no bar confirmaram as ameaças proferidas pela vítima momentos antes, referentes ao homicídio do filho.

Como forma de vingar Josenildo, três homens armados em um Fiat Uno foram até à casa de Maurício, que fica em frente ao bar, e deram um tiro no portão, entre 15h45 e 16h. Em seguida, invadiram o local e reviraram tudo, destruindo móveis e eletrodomésticos. A sogra do autor estava a residência e ficou bastante assustada. O caso foi registrado pela Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Vila Piratininga.