RODOVIA Homem alcoolizado e sem CNH

capota carro e esposa morre Acidente aconteceu ontem, na BR-158, entre Paranaíba e Cassilândia

Acidente de trânsito, ocorrido na tarde de ontem, na BR-158, entre Paranaíba e Cassilândia terminou na morte de Maria Conceição Dias, 50 anos. Ela era passageira de Gol, que era conduzido pelo marido, 45 anos, alcoolizado e sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Por razões ainda investigadas, o carro capotou e a vítima morreu no local.

Conforme Boletim de Ocorrência, policiais e socorristas do Corpo de Bombeiros foram ao endereço e encontraram o Gol às margens da rodovia, com as quatro rodas para cima e Maria Conceição já morta ao lado da porta do motorista. O marido dela andava em torno do automóvel e do corpo da esposa.

O homem sofreu escoriações, foi levado para hospital e, depois à delegacia. Policiais rodoviários federais foram chamados e submeteram o condutor a teste de bafômetro que comprovou 0,83 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Além de estar alcoolizado, foi constatado que ele não tem licença para dirigir.

As circunstâncias do acidente são investigadas. No registro policial não consta se Maria Conceição estava do lado de fora do Gol por ter sido arremessada ou se foi o marido que a retirou. Reportagem tentou falar na delegacia de Paranaíba às 6h50min de hoje, mas as ligações não foram atendidas.