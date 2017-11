Violência doméstica Homem agride mulher, é esfaqueado por ela e acaba preso pela PM em bar Caso aconteceu na noite de ontem, em Rio Brilhante

Homem de 41 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar na noite de ontem, em um bar da cidade de Rio Brilhante, por agredir a mulher. Durante o ataque, a vítima revidou ferindo o autor com facadas na barriga e na mão.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher de 34 anos, acionou a PM informando que havia sido agredida pelo convivente. Chegando ao local, os militares constataram que ela estava com ferimentos no pescoço.

Ela explicou que o homem estaria em um bar da Vila Fátima, onde trabalha. Ele foi encontrado no estabelecimento com cortes provocados pela mulher, foi levado para a Delegacia de Polícia Civil e autuado em flagrante por lesão corporal dolosa, no âmbito da violência doméstica.