Feminicídio Homem agride mulher até a morte

e diz que ela estava passando mal Autor foi preso em flagrante em um acampamento às margens da BR-163

Rusimar Cáceres, de 24 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil depois de matar a esposa Neuza Vera, 37, em um acampamento indígena localizado às margens da BR-163, em Dourados, no final da noite de ontem. Após agredi-la violentamente, o autor chegou a acionar vizinhos, dizendo que a mulher estava passando mal.

Conforme apurado, Neuza foi encontrada caída ao lado do barraco de lona, com os cabelos molhados e marcas no pescoço e tórax. De acordo com a perícia criminal, as análises iniciais apontavam que tais marcas seriam de agressão física, embora as circunstâncias de tal violência ainda não tenham sido divulgadas.

Testemunhas relataram que Rusimar teria agredido a mulher e a deixado caída no local. Em seguida, foi para a casa de vizinhos e disse que ela não estava se sentindo bem. Moradores foram ao barraco dele e a encontraram com a boca espumando. Rusimar foi preso no local e vai responder pelo crime de feminicídio.